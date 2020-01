La Switch connait un grand succès depuis ses débuts, mais les derniers chiffres de ventes continuent d’impressionner, même au sein de Nintendo. Le constructeur a dévoilé son dernier bilan financier, qui est riche en surprises et en bonnes nouvelles, notamment pour la Switch.

Pas de baisse de régime pour la Switch

La dernière console de Nintendo s’est en effet vendue à 52,48 millions d’exemplaires à travers le monde, et ce chiffre ne prend en compte que les consoles vendues jusqu’au 31 décembre 2019.

Pour rappel, lors de son dernier bilan financier, Nintendo avait annoncé avoir vendu 41,67 millions de Switch. La période de Noël a donc été très fructueuse pour le constructeur, qui se permet ainsi de revoir ses attentes à la hausse pour la fin de cette année fiscale.

Des jeux qui marchent toujours aussi bien

On apprend également que 246,01 de jeux ont été vendus depuis le lancement de la console. Parmi ces titres, on note l’arrivée fracassant de Pokémon Epée et Bouclier, qui a atteint les 16 millions d’exemplaires distribués. Ces épisodes marquent le meilleur lancement pour la série Pokémon et figurent déjà parmi les jeux les plus vendus sur Switch, seulement deux mois après leur commercialisation.

On notera aussi les bonnes performances de Astral Chain et Marvel Ultimate Alliance 3, qui atteignent tous les deux le million de jeux vendus. Une bonne nouvelle pour Nintendo et les éditeurs tiers qui travaillent avec eux.