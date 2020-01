Super Smash Bros Ultimate : Byleth vient faire la leçon

Non, le dernier personnage du Season Pass de Super Smash Bros Ultimate n’est pas un invité. En effet, il s’agit du prof le plus cool après Onizuka : Byleth tiré de Fire Emblem: Three Houses. Bien entendu, la version féminine est également disponible en costume alternatif.

Oui, encore un

Alors oui, un épéiste Fire Emblem à cheveux bleus de plus dans Smash. Mais le créateur du jeu, Masahiro Sakurai s’attendait à cette critique et c’est pour cela qu’il a intégré une lance, une hache et un arc dans la panoplie de coups du personnage. Si vous espériez plutôt voir Eldelgard, Dimitri ou Claude à la place, ils prêtent au moins leurs couleurs pour les autres costumes. Maigre consolation pour ceux qui espérait un invité plus prestigieux.

Comme toujours, on retrouve dans le pack un terrain. Et c’est bien entendu le Monastère de Garreg Mach qui servira de décor à Byleth. Certains élèves pourront donc passer une tête dans le décor pour profiter des 11 musiques qui rejoignent le jeu. Deux d’entre elles seront des remixes, à savoir le thème principal chanté en anglais et en japonais. Niveau contenu solo, il y aura également quelques combats d’esprits et le mode classique du personnage.

Quand il y en a plus, il y en a encore

Il faudra patienter un peu puisque Byleth deviendra jouable le 29 janvier, date à laquelle sortiront les nouveaux costumes Mii qui lui ont volé la vedette. Pour la plus grande joie des fans d’Ubisoft (ou leur plus grande déception), Altaïr d’Assassin’s Creed sera un costume pour l’épéiste Mii tandis que chaque Mii pourra avoir la tête d’un Lapin Crétin. Capcom participe également avec les costumes Mega Man X et MegaMan.exe pour le Mii tireur.

C’est surtout le magnifique costume Cuphead toujours pour le Mii tireur qui marquera les esprits, d’autant plus que comme pour Sans, il est accompagné de sa musique. Sakurai a terminé sa présentation de 35 minutes avec un point sur l’avenir. Il avait déjà annoncé que les DLC ne s’arrêteraient pas avec la fin de ce Season Pass et il a été beaucoup plus précis sans en dévoiler aucun pour autant.

Le Fighters Pass Vol. 2 contiendra 6 personnages ce qui explique son tarif plus élevé de 29,99€. Attention cependant puisque cette fois-ci la date maximale pour la sortie des combattants est fixée au 31 décembre 2021. Attendez-vous à un rythme de trois arrivants par an pour ce Super Smash Bros Ultimate. S’il vous reste un peu d’argent, sachez que les amiibo Richter et Samus sombre sortiront le 17 janvier.