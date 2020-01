La Switch Pro / XL pourrait bien arriver en milieu d’année

N’imaginez pas encore de Nintendo Switch Pro pour cette année mais l’arrivée d’une nouvelle version se fait de plus en plus ressentir. Déjà sujette aux rumeurs l’année passée, la « Switch améliorée » refait parler d’elle. C’est le site taïwanais Digitimes qui relance le sujet et qui nous donne quelques précisions quant à cette potentielle nouvelle machine.

Un modèle XL pour 2020 ?

Selon le site, qui affirme avoir plusieurs sources au sein de l’industrie, cette nouvelle Switch ne devrait plus tarder à se montrer. Selon un fabricant de composants qui leur aurait donné la piste, celle-ci entrerait en production au cours de ce premier trimestre pour une sortie « mi 2020 ». On pourrait s’attendre à une arrivée cet été ou aux alentours de l’E3 2020 par exemple.

Bien sûr, il faut prendre cette information avec des pincettes, Nintendo n’ayant encore rien officialisé. Cependant, ce n’est pas la première fois que Digitimes lance la perche : l’année passée, leurs indiscrétions les avaient menés à la Switch Lite mais également à l’arrivée du nouveau modèle avec l’autonomie améliorée.

Des rumeurs qui se sont donc confirmées un peu plus tard et qui permettent d’ajouter un peu de crédibilité au site. Même s’il faudra attendre une annonce de la part du constructeur japonais, cela a de quoi alimenter les bruits de couloir et donner de la consistance à cette potentielle Switch Pro ou Switch XL.