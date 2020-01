Pokémon Epée / Bouclier : Tout savoir sur le Pass d’Extension

Le Pokémon Direct s’est largement concentré sur le contenu à venir pour Pokémon Epée / Bouclier. Game Freak annonce ainsi deux Pass d’Extension (un pour chaque version), fixés à 29,99€ l’unité, qui apporteront un tas de nouvelle choses au cours de l’année. Certaines sont même disponibles dés maintenant.

Pour le moment, deux parties ont été annoncées. On vous détaille le tout ci-dessous.

L’île solitaire de l’Armure

Il s’agit de la partie 1 du Pass d’Extension qui arrivera fin juin 2020. Vous serez transporté sur l’île d’Isolarmure qui est située aux alentours de Galar. Elle est composée de forêts, de marais, de montagnes, de grottes et de dunes. Le maître mot de cette aventure est « perfectionnement ». En plus de découvrir de nouveaux Pokémon sauvages, vous pourrez vous entraîner dans un dojo sous la tutelle de l’ancien professeur de Tarak et maître de la ligue, Mustar.

En outre, vous rencontrerez un nouveau rival selon la version que vous possédez. Dans Pokémon Épée ce sera Sophora qui utilise des Pokémon de type poison. Dans Pokémon Bouclier, ce sera Saturnin qui utilise des Pokémon de type psy.

Dans cette extension, vous pourrez entraîner un nouveau Pokémon Légendaire de type combat appelé Wushours que vous confira Mustar. A un certain point, il sera possible de le faire évoluer en Shifours en choisissant parmi deux styles différents : le Style Poing Final de type Combat/Ténèbres et le Style Mille Poings de type Combat/Eau. Ils posséderont également une forme Gigamax différente selon le style choisi.

D’autres nouveautés seront introduites dans cette extension :

Les trois Pokémon de départ (Gorythmic, Pyrobut et Lezargus) bénéficieront de formes Gigamax durant ce périple.

Un maître des capacités pourra enseigner des capacités inédites.

On pourra cueillir des Noigrumes pour les transformer en Pokéballs.

Un Charme Exp donne plus d’expérience à votre équipe

De nouveaux vêtements.

De nouvelles apparences pour votre bicyclette.

Les terres enneigées de la Couronne

Il s’agit de la partie 2 du Pass d’Extension qui sortira en automne 2020. Vous serez transporté dans les terres enneigées de Couronneige. Le maître mot de cette aventure est « exploration ». Game Freak a révélé beaucoup moins d’informations que pour L’île solitaire de l’Armure mais on sait que ce sera un environnement assez dur où les gens vivent en petites communautés.

En plus d’y trouver de nouveaux Pokémon sauvages inédits, il sera possible d’explorer un tas d’endroits atypiques. En tant que chef d’une équipe d’exploration, vous devrez découvrir tous les mystères de la région.

Le nouveau Pokémon Légendaire de cette partie 2 est Sylveroy. D’après la légende, il régnait sur cette partie enneigée de Galar. Il a d’ailleurs la grâce et les manières d’un noble. De nombreux mystères tournent autour de ce mystérieux Pokémon.

Il y aura en outre un nouveau mode de jeu coopératif où l’on pourra explorer les antres des Pokémon et rencontrer un tas de Pokémon Légendaires issus des anciens titres avec parfois de nouveaux looks.

Des mises à jour gratuites

Bonne nouvelle si vous ne voulez pas débourser un centime mais que vous voulez quand même obtenir de nouveaux Pokémon, il sera possible de les récupérer via l’échange même si vous ne possédez pas le Pass d’Extension. Vous pourrez aussi les stocker via le « Pokémon Home », un service d’hébergement en cloud qui sera lancé en février 2020.

Sachez que dès aujourd’hui vous pouvez profiter d’une mise à jour permettant de rencontrer les deux rivaux susmentionnés selon la version et d’obtenir un Ramoloss que vous pourrez faire évoluer en Flagadoss sur l’île Solarmure ou en Roigada à Couronneige.

Pokémon Epée / Bouclier est d’ores et déjà disponible sur Switch. Vous pouvez consulter notre test du titre ainsi que notre soluce complète.