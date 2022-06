Palworld joue encore la carte de la violence avec ses faux Pokémon et ses armes à feu

Palworld continue de nous étonner à chacune de ses apparitions. Reprenant le concept de capture de créatures à la Pokémon en le mélangeant à un jeu d’action avec du multijoueur et des armes à feu, le titre de Pocket Pair est sans doute l’une des propositions les plus loufoques de ces derniers mois. Chaque trailer semble un peu plus le prouver, et c’est une nouvelle fois le cas avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui a été diffusée lors du Future Games Show.

C’est toujours n’importe quoi

Ce trailer nous montre d’abord quelques combats de boss, avant d’enchaîner les scènes complétement délirantes et remplies de violence gratuite à l’égard de ces pauvres créatures, qui peuvent même finir en tant que munitions.

Ces créatures pourront aussi nous aider à survivre dans la nature, en allumant des feux de camp ou en récoltant des matériaux en minant, par exemple. Cette vidéo nous donne en tout cas une nouvelle fois bien envie de voir si le jeu tient la route au delà de son concept amusant, mais nul doute qu’on sera au moins sûr de rire un peu de cette « parodie » de Pokémon manette en main.

Malheureusement, Palworld n’a toujours pas donné de date de sortie même s’il devrait logiquement arriver dans le courant de l’année sur Steam. Aucune autre plateforme n’a été annoncée pour le moment.