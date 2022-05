Palworld : Le Pokémon-like multijoueur avec des armes à feu montre du gameplay

Palworld est l’un des mélanges les plus étonnants du moment. Combinant la capture de monstres à la Pokémon à un gameplay plus dynamique de TPS, avec des armes à feu, le jeu de Pocket Pair est une curiosité qu’on ne se lasse pas de découvrir, vidéo après vidéo. Et ça tombe bien, puisque le studio nous a offert ce week-end un nouvel aperçu de son prochain jeu complètement loufoque, en montrant quelques séquences de gameplay.

C’est donc ça être membre de la Team Rocket

Palworld prend la chasse de créatures au pied de la lettre. Comme on peut le voir ici, le jeu nous demandera d’aller à la rencontre de différentes espèces pour les capturer, en employant tous les moyens possibles.

Le titre devrait offrir un vaste monde ouvert à parcourir en compagnie de vos Pals, et on peut voir ici qu’il sera possible se battre à leurs côtés, que ce soit au fusil à pompe ou à l’arc. Comme on pouvait s’y attendre du studio derrière Craftopia, le craft aura aussi une place importante.

Le résultat est tout à fait inattendu, et le contraste entre le côté collecte de monstres et la violence des armes aura de quoi faire sourire certains. Pour le moment, Palworld est toujours prévu pour sortir sur Steam dans le courant de l’année.