Nintendo attaque en justice Pocketpair et Palworld pour violation de brevets

Une plainte très vague pour le moment

Dans un communiqué des plus bref, Nintendo annonce simplement porter plainte contre Pocketpair, non pas pour du copyright de créatures comme on aurait pu le penser (sans doute assez difficile à attaquer), mais pour une histoire de brevets :

« Nintendo Co., Ltd, en collaboration avec The Pokémon Company, a intenté une action en justice pour contrefaçon de brevet devant le tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair, Inc. le 18 septembre 2024. Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet. Nintendo continuera de prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles sur lesquelles il a travaillé dur pour établir au fil des ans. »

Il n’est pas précisé de quels brevets il est ici question. On peut néanmoins supposer qu’il s’agit de mécaniques de gameplay ou de fonctionnalités, la première venant en tête étant le système de capture, ou simplement le fait de collecter des créatures. C’est après tout sur ce genre d’éléments que Nintendo et The Pokémon Company s’appuient généralement pour s’attaquer aux faux jeux Pokémon créés par les fans.

Quel avenir pour Palworld ?

Impossible de savoir ce qu’il va se passer dorénavant, Pocketpair n’ayant pas encore répondu à cette plainte. Notez simplement que cela n’indique pas forcément un procès. Nintendo veut ici se montrer ferme et cette plainte sonne surtout comme un avertissement envers ceux qui voudraient tenter de reproduire ce qu’à fait Palworld.

Avant que tout cela n’aille au tribunal, un arrangement peut tout à fait être trouvé, du moins si Nintendo a assez de preuves en sa possession pour que Pocketpair ne cherche pas plus loin. Et à vrai dire, le studio n’a dans tous les cas pas envie que cela aille plus loin peu importe ce qu’il se passe, étant donné qu’il n’a probablement pas la même force juridique que Nintendo ou The Pokémon Company.

Cela pourrait en tout cas couter cher à Pocketpair. Peut-être pas au point de remettre en cause l’avenir de Palworld (enfin, allez savoir), mais le studio va peut-être devoir revoir ses plans.