Palworld ajoutera du cross-play dans une nouvelle mise à jour prévue pour la fin du mois de mars

Tout le monde pourra enfin jouer ensemble

Le studio vient tout juste d’annoncer que le cross-play serait bien au programme de la prochaine mise à jour de Palworld, sans pour autant en dire beaucoup plus pour le moment. Pocketpair s’est fendu d’un simple tweet avec une nouvelle image pour confirmer l’arrivée tant attendue de cette fonctionnalité, avec une update maintenant prévue pour la fin du mois de mars, sans dire quand précisément.

Ce n’est de toute façon qu’une question de jours avant de pouvoir jouer entre amis via différentes plateformes. On peut supposer que cette mise à jour ne se limitera pas à cela et viendra également apporter quelques correctifs plus pressants, avant que le studio s’attelle à d’autres changements à venir sur le jeu durant l’année 2025. Et pour fêter l’arrivée de cette update, le jeu est disponible à -25% sur Steam et sur le PlayStation Store.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.