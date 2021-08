Overwatch : Jesse McCree va changer de nom

Overwatch était dans une position très gênante vu le licenciement récent de Jesse McCree qui a donné son nom au personnage du jeu. Après plusieurs semaines de campagne par les fans, Activision Blizzard réagit enfin (entre deux destructions de documents gênants pour leur procès, selon leur persécuteurs californiens) et reconnait qu’un changement est nécessaire.

Blizzard dégaine à la vitesse… de quelque chose qui va au ralenti

L’éditeur prévient que les changements ne pourront pas se faire d’un claquement de doigts et qu’il faudra un certain temps pour que tout soit mis à jour. Cela pose d’autant plus problème que septembre devait marquer le lancement d’un nouvel arc narratif dont le cowboy devait justement être l’un des personnages-clés. Ce contenu devra donc être retravaillé et ne sortira que plus tard cette année. Et à la place, nous aurons donc droit à une nouvelle carte Free for All.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Le communiqué de presse affirme qu’à l’avenir, les personnages ne seront plus nommés d’après des employés de Blizzard et que les références au monde réel seront insérées avec un plus grand soin. Bien évidemment, on a droit à l’habituel discours vague sur leurs valeurs sans vouloir faire référence à quoi que ce soit de concret, affaires en cours ou anciens collègues. On nous promet simplement faire mieux à l’avenir.

Bref, pas de nouvelles d’Overwatch 2 ce qui est plus que logique vu le contexte.