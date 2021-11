Overhaul, le mélange étonnant entre Sudoku, rogue-like et dungeon crawler, se montre en vidéo

Parmi les jeux présentés à l’AG French Direct, on a pu voir que les talents francophones n’hésitent pas à mélanger les genres, et c’est d’autant plus le cas chez Bread Panda Games, qui propose un concept étonnant avec Overhaul. En mêlant Sudoku, rogue-like et dungeon crawler, le titre a de quoi intriguer, et le studio nous explique comment fonctionne le jeu en vidéo.

Logique et abnégation au programme

Overhaul nous place dans la peau d’Ikalee, un jeune aventurier qui va voyager au coeur de la Power Plant afin de ramener l’énergie jusqu’à son village. Sur sa route, de nombreux pièges l’attendent, avec des centaines de salles différentes toutes dessinées à la main.

Le jeu se présente avec une caméra en vue du dessus, et avec des puzzles à résoudre façon Sudoku. Mais ne pensez pas que l’aventure sera relaxante, puisque vous ferez face à de nombreux ennemis sur la route qu’il faudra esquiver, et vous pourrez compter sur des power-ups en progressant pour vous donner accès à divers pouvoirs.

Overhaul sera disponible prochainement sur PC. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter sur votre liste de souhaits Steam et essayer sa démo limitée.