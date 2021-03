Outriders dévoile deux nouveaux trailers pour faire le point

Lors de ce Square Enix Presents, l’éditeur japonais a bien évidemment mis en avant son prochain gros projet qui arrive très bientôt : Outriders. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’univers avec deux nouveaux trailers.

Un poisson en or ou un poison ?

Square Enix et le studio People Can Fly ont sorti deux nouveaux trailers pour préparer l’arrivée d’Outriders. Pour rappel, il s’agit d’un Shooter RPG en coopération se déroulant dans un univers de science-fiction. Alors que l’humanité est en proie à l’extinction dans les tranchées d’Enoch, vous allez prendre part à la bataille en créant votre propre Outrider.

Ce premier trailer vous donne d’ailleurs un aperçu complet avec une présentation du jeu en équipe et des différentes classes tandis que le second est une version courte donnant un rapide aperçu de l’ambiance.

Outriders sortira le 1er avril sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, et PC. Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible.