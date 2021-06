OU, un jeu d’aventure en sidescrolling, arrivera cette année sur PC et Switch

Aujourd’hui s’est déroulé l’Indie Live Expo 2021, une présentation dédiée aux jeux indépendants, principalement issus du territoire japonais. Une longue émission qui a tout de même permis de mettre en lumière quelques nouveautés, comme un dénommé « OU », un jeu d’aventure en défilement horizontal qui a présenté sa première bande-annonce.

Entre quelque part et quelqu’un

Non, vous ne rêvez pas, le jeu s’appelle tout simplement OU. Il s’agit d’une production éditée et développée par G-Mode (Hero Must Die, BurgerTime Party) en collaboration avec le studio Room6 (Unreal Life, World for Two) qui se présente comme un jeu d’aventure en sidescrolling.

La bande-annonce est relativement avare en séquences de gameplay mais les quelques images nous laissent apprécier une direction artistique plutôt originale. L’aventure prendra place dans un monde brumeux appelé U-Chronia où l’on y suivra OU, un jeune garçon, qui se réveille sans aucun souvenir et qui sera guidé par un opossum.

Nul doute que OU apportera satisfaction aux amateurs de jeux d’aventure sans trop d’action et parsemés de petites énigmes. La sortie est prévue pour 2021 sur PC et Nintendo Switch et la page Steam est déjà en ligne.