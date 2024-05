Le studio Vicarious Visions aurait pu sortir un nouveau jeu Donkey Kong en plus de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Vicarious Visions n’existe plus aujourd’hui en tant que tel, puisque le studio a été complètement absorbé par Activision il y a de cela quelques années pour devenir Blizzard Albany. Avant cela, il avait travaillé sur la licence Skylanders et avait sorti donné vie à quelques remasters comme la première trilogie Crash Bandicoot ou encore Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. La suite logique aurait été de travailler sur un Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, mais Activision en a décidé autrement, et grâce à une vidéo de Liam Robertson, on sait maintenant un peu plus sur les projets manqués de ce studio.