Starfield : Le casque sans fil et la manette aux couleurs du jeu officialisées, comme son édition collector

Une belle manette et casque sans fil en édition limitée

Comme cela était pressenti il y a quelques jours, Bethesda a levé officiellement le voile sur les accessoires à l’effigie de Starfield. Vous avez dans un premier temps la manette, tarifée à 79.99 € qui est d’ores et déjà disponible à l’achat. Celle-ci dispose de gâchettes transparentes avec le moteur de couleur bronze à l’intérieur, et notamment une mention « For all, Into the Starfield » au dos de la manette.

Concernant le casque sans fil, il est lui aussi disponible pour 124.99 € dès maintenant. Bien évidemment, celui-ci sera aux couleurs du prochain jeu de Bethesda, et peut être acheté via le Microsoft Store, tout comme la manette. Vous pouvez apprécier ci-dessus le trailer de ces deux accessoires.

Une édition collector d’enfer

Outre l’édition standard et premium de Starfield, l’édition constellation a elle aussi été dévoilée. Disponible en précommande pour la somme de 299.99 €, voici globalement ce que contiendra ce collector assez costaud :

Une boite collector

Une montre connectée aux couleurs de Starfield

Un patch de la faction Constellation

Le steelbook

Le jeu en numérique

Tout le contenu de l’édition premium (accès au premier DLC, l’accès anticipé de 5 jours, le pack de tenue Constellation, l’artbook et l’OST en numérique)

Autant dire que les joueurs en auront pour leur argent sur cette édition constellation, qui dispose d’un contenu décent et qualitatif.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, en sachant que le jeu sera disponible le jour même sur le Game Pass.