Apex Legends dévoile sa saison 21 avec une nouvelle légende et un mode Solos spécial

Alter, une légende qui pèse

Alter est une légende qui peut voyager entre les différentes dimensions grâce à sa technologie de voyage interdimensionnel du vide, d’où son surnom : la manipulatrice du vide. De quoi mettre un peu plus de mouvements dans les parties d’Apex Legends. Voici ses capacités :

Cadeau de la faille (Passif) : Alter peut voir et interagir à distance avec les caisses de frag à proximité pour récupérer un objet unique. Même si les noyaux de bouclier ne peuvent pas traverser le Vide, elle peut s’emparer de n’importe quel autre butin à distance.

Passage du Vide (Tactique) : La queue d'Alter tire une déflagration de Vide, qui se brise contre une surface pour ouvrir un portail dimensionnel d'un côté à un autre pendant un court instant. Le passage du portail est instantané et peut se faire dans un sens comme dans l'autre, mais les Légendes qui l'utilisent restent brièvement dans un état de phase après la sortie. L'angle de ce tir, qui détermine la surface sur laquelle la sortie s'ouvrira, peut être mis à profit pour traverser les plafonds et les rebords. Alter a donc tout intérêt à placer ses passages de manière créative.

Nexus du Vide (Ultime) : Alter peut déployer un Nexus du Vide que tous les alliés peuvent activer à distance pour ouvrir un tunnel de phase vers cet emplacement. Lorsqu'un tunnel est ouvert, la Légende se déplace de son emplacement vers le Nexus du Vide et laisse derrière elle un portail que tout le monde peut emprunter. Le Nexus est même utilisable à terre, c'est donc un excellent moyen de regrouper les membres de l'escouade d'Alter pour mieux revenir dans la course.

Le retour du mode Solos spécial

Le mode Solos marquera son retour en remplaçant temporairement le mode Duos dès le début de la saison. Disponible du 7 mai au 24 juin 2024, il propose de conquérir les Terres Sauvages en solo, intégrant des éléments des modes les plus appréciés pour renforcer l’expérience. Les participants pourront bénéficier de capacités de détection d’ennemis améliorées, des armes spécialement équipées et des accessoires uniques, tout en profitant de mécaniques nouvelles telles que les soins automatiques et les chances de seconde vie. Un mode est idéal pour ceux qui préfèrent jouer seuls.

La carte « Lune Brisée » mise à jour

Distorsion introduit aussi des modifications significatives pour la carte Lune Brisée, avec l’ajout de nouveaux points d’intérêt comme la Zone de Quarantaine et le Quai Lunaire réaménagé. Ces zones visent à dynamiser les combats et à offrir une expérience plus rapide et concentrée. Les ajustements apportés à l’architecture de la carte encouragent de nouvelles stratégies de rotation entre les zones de combat, modifiant ainsi l’approche tactique des joueurs. Pour une exploration détaillée de toutes les nouveautés de cette mise à jour, vous pouvez consulter la page officielle sur le site officielle.

La saison 21 « Distorsion » sera disponible le 7 mai prochain. Le Battle Royale en Free to Play est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.