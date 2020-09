One Piece Pirate Warriors 4 : un trailer pour X Drake

One Piece Pirate Warriors 4 a un Season Pass de 9 personnages à sortir et les choses s’accélèrent pour le pack prévu pour cet automne. Ce pack sera consacré aux membres des Supernovas qui ne sont pas encore jouables.

Attention dino danger

C’est le cas pour X Drake déjà présent dans le jeu mais seulement en tant qu’ennemi. Avec ce trailer, on peut voir ce combattant de type rapide user de ses deux armes et surtout de sa forme de dinosaure (d’allosaure si on veut être précis). Il arrivera donc cet automne en même temps que Killer déjà annoncé et de Urouge si on en croit le dataminage de la dernière mise à jour du jeu.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, vous pouvez consulter notre critique du jeu ici-même.