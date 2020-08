One Piece Pirate Warriors 4 convie Killer en DLC

One Piece Pirate Warriors 4 continue de dérouler son Season Pass de 9 personnages avec aujourd’hui, l’annonce du cinquième d’entre eux. Ce qui en fait donc le deuxième membre du deuxième pack.

Alors c’est bien, mais c’est toujours pas Yamato…

Comme pour Meruem dans Jump Force plus tôt dans la journée, l’info nous vient d’une page du Weekly Shonen Jump photographiée par l’utilisateur Twitter Asashi101. On apprend donc que Killer, membre de l’équipage d’Eustass Kid et autre Supernova à ne pas être capitaine en dehors de Zoro, sera jouable cet automne.

Les DLC fonctionnent par trios thématisés et il faut dire que cette annonce ne nous avance pas beaucoup. Avec X Drake, on se demandait si le thème était la Pire Génération ou le Pays de Wa et il faut dire que Killer correspond aux deux. Il faudra donc attendre le dernier personnage pour être enfin fixés.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.