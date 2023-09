One Piece Pirate Warriors 4 : Yamato arrive en DLC avec une vidéo de gameplay

One Piece Pirate Warriors 4 intègre Yamato, lui

On sait donc qui accompagnera la nouvelle version de Luffy dans le pack DLC prévu pour ce mois-ci sur One Piece Pirate Warriors 4. Forcément, un contenu sur la bataille finale de l’île Onigashima ne serait pas digne de ce nom sans Kaido. L’empereur, déjà présent dans le jeu, sera donc cette fois-ci jouable dans sa forme hybride et comme Bandai Namco sait que c’est un peu léger, il faut se contenter d’une simple image pour lui.

Puisque évidemment, la vidéo de gameplay préfère mettre à l’honneur Yamato qui n’aura pas besoin de plusieurs versions pour nous permettre d’utiliser sa forme humaine et sa forme hybride. Et même si le season pass ne vous intéresse pas, sachez que le jeu va profiter de la mise à jour pour revoir le système de progression des personnages pour rendre leurs arbres de compétences plus simples à compléter.

Et pour les plus impatients et impatientes d’entre vous, on va terminer en parlant du dataminage des prochains personnages DLC qui ont évidemment fuité dès que le bonus d’achat du Season Pass, un costume pour Trafalgar Law, a été ajouté au jeu. Le deuxième pack sera donc consacré au film One Piece Red avec Uta, Shanks et Coby et le dernier pack remontera dans le temps avec des versions jeunes de Gol D. Roger, Rayleigh et Garp.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.