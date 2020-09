One Piece Pirate Warriors 4 : Urouge a le feu vert

One Piece Pirate Warriors 4 confirme l’identité du sixième personnage de son Season Pass et comme prévu selon le dataminage, il s’agit d’Urouge.

On commence à voir le bout du Season Pass

Pas encore de screen ou de vidéo pour Urouge puisque l’information vient d’une fuite du Weekly Shonen Jump de cette semaine sur l’habituel site Ryokutya2089. On apprend tout de même la date de sortie du trio de DLC de la Pire Génération. X Drake, Killer et donc Urouge seront disponibles dès le 24 septembre. Et permettez-nous d’ailleurs de rattraper notre retard puisque nous n’avions pas encore partagé le trailer de Killer.

On profite également de cette confirmation pour évoquer le dataminage et surtout les trois derniers personnages. Il est encore temps de fuir si vous souhaitez éviter les spoils. Le pack prévu pour cet hiver sera en effet consacré à l’Arc Pays de Wa (oui comme le jeu de base normalement…). Selon les données de la mise à jour d’août, ce sont donc O-kiku, Kin’emon et Oden qui rejoindront la mêlée.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch.