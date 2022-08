One Piece Odyssey : Combats, JRPG tour par tour, histoire, personnages… Tout savoir en vidéo

Toujours aucune date de sortie d’annoncée pour One Piece Odyssey, mais on sait enfin un peu plus de choses sur ce JRPG pas comme les autres. Cette nouvelle aventure chapeautée par ILCA et Bandai Namco s’est largement montrée ces derniers jours, avec beaucoup de gameplay à l’appui, de quoi nous permettre d’apprendre de nombreuses informations sur le jeu et son système de combat.

Nous avons aussi pu mettre les mains sur la démo proposée lors de Japan Expo, et c’est pourquoi on vous offre un récapitulatif complet à propos du jeu afin de tout savoir sur ce dernier, le tout en vidéo.

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.