Aperçu One Piece Odyssey – Enfin une adaptation correcte en RPG sans ambition démesurée ?

One Piece Odyssey est à la fois une source d’inquiétudes et d’espoirs tant les adaptations ambitieuses du célèbre manga d’Eiichiro Oda ont souvent déçu. Quand il sort du carcan des jeux de combat et des musou, la franchise se ramasse lamentablement. Dernière exemple en date avec One Piece : World Seeker. Et si One Piece Odyssey nous offrait enfin un jeu digne de ce nom ?

Nous avons pu jouer à la démo présente sur le stand de la Japan Expo 2022 (tournant sur PS4 Pro) et voici ce que nous en avons pensé.

Encore une histoire annexe

L’une des grosses difficultés pour un jeu One Piece qu’on ne peut pas directement imputer aux studios, c’est bien la machine de diffusion et le calendrier. Entre les chapitres hebdomadaires, les épisodes animés, les films et le temps de développement (estimé à au moins 2/3 ans en moyenne pour un jeu de ce calibre), difficile de créer quelque chose de réellement de passionnant sans paraître « daté ». Les fans qui suivent l’arc du Pays des Wa depuis un bon bout de temps vont ainsi devoir revenir un petit peu en arrière avec un scénario inédit se situant juste avant que Luffy et son équipage n’atteignent le pays des samurais.

Toujours est-il que l’histoire est écrite par l’auteur du manga en personne. Le trailer diffusé lors du Summer Game Fest nous a d’ailleurs donné plus de détails puisqu’on sait désormais que l’équipage du Chapeau de paille est propulsé de force sur « une île mystérieuse créée d’après leurs souvenirs ». Lors de la communication, nous avons pu voir deux personnages inédits (là encore conçu spécialement par Oda) qui auront rassemblement un rôle central dans l’intrigue mais ce contexte de cette île sera sans doute une très bonne excuse pour faire revenir énormément de personnages et d’adversaires iconiques.

En fouillant un peu dans les menus, on apprend que cette mésaventure a un rapport avec un envoyé des cinq doyens du gouvernent mondial. Cette courte démo se situait au tout début du jeu avec pour premier objectif, le sauvetage de Nami kidnappée par les monstres locaux. Cette mise en bouche faisait office de didacticiel, l’exploration était ainsi assez linéaire et limitée mais dans l’idée, nous devrions avoir des zones ouvertes un peu à la manière d’un Tales of. Les chemins étaient parsemés de points d’intérêt donnant lieux à des observations sur les mystères de l’île. De ce que l’on comprend, nos héros ne sont pas les premiers à s’échouer ici. Dernier détail, nous n’avions que Luffy de jouable en exploration mais dans sa version complète, il sera possible de changer à la volée pour profiter des différents talents de l’équipage.

Des combats avec du fan service et un peu de stratégie

Celui de Luffy est d’utiliser le Gum-Gum Rocket pour se propulser sur une plateforme éloignée. L’interaction (que l’on répète plusieurs fois) manque malheureusement de fluidité étant donné que l’on doit marquer un arrêt pour lancer l’animation. On en profite d’ailleurs pour faire le point sur les modèles des personnages qui sont plutôt corrects mais assez figés dans l’ensemble. Evidemment, lorsque l’on a un CyberConnect2 (Naruto Ninja Storm, Demon Slayer) qui fait un travail exemplaire à ce niveau-là sur d’autres adaptations, cela parait bien fade.

Avec un équipage aussi complet, il est dommage de toujours devoir jouer les gros bras avec uniquement Luffy ou Zoro, c’est pourquoi le choix du combat au tour par tour est plus que bienvenu ici. Il ne révolutionnera pas le genre, mais il permet au moins de profiter des nombreuses techniques des différents Mugiwara qui sont en plus bien rendus ici. Les personnages jouables de cette démo étaient au niveau 40 environ, ce qui nous a permis de constater que l’on retrouve énormément de coups bien connus de la bande. On imagine qu’il y en aura tout un tas qui se débloqueront au fil de la progression étant donné que Luffy n’avait, par exemple, que son Gear 2 (en plus de techniques récurrentes).

Le système de combat n’a rien de bien compliqué, les combattants sont vulnérables ou résistants à certaines attaques selon un triangle de types d’attaques (vitesse, force et technique). Toutefois, il a le mérite de proposer quelque chose sortant des sentiers battus avec un système de zones. Chaque membre de l’équipage est assigné à l’une d’entre elles. Si aucun ennemi n’est présent, vous pouvez attaquer dans les autres zones du combat. Cela respecte en outre l’esprit du manga où chaque membre exprime son individualité même si l’équipage travaille de concert.

Certains affrontements proposeront des « combats dramatiques » où il faudra se battre sous certaines conditions. Dans cette démo, nous avions Usopp totalement paralysé dans sa zone et des ennemis surpuissants prêts à le mettre K.O petit à petit. Finalement, nous avons pu sauver Nami en battant le gorille qui était assurément le plus gros challenge de cette démo un peu courte mais qui, pour l’instant, donne un rendu assez satisfaisant.