One Piece Odyssey nous donne rendez-vous au Tokyo Game Show, nouveau visuel et bientôt la date ?

One Piece Odyssey est censé sortir cette année, mais nous sommes maintenant en septembre et Bandai Namco n’a pas l’air d’avoir envie de nous donner une date précise à nous mettre sous la dent. Mais l’éditeur compte pourtant mettre en avant son prochain JRPG à l’occasion du Tokyo Game Show, un événement qui s’impose comme étant indispensable pour un jeu One Piece. Et bonne nouvelle, le jeu aura apparemment droit à quelques annonces durant le salon japonais.

La jaquette dévoilée ?

Katsuaki Tsuzuki, main producer of #ONEPIECEODYSSEY has a message for you: join us on September 15 at 3:00pm CEST for the ONE PIECE ODYSSEY TOKYO GAME SHOW 2022 SPECIAL! Exclusive information about the game and surprises await you during this livestream – we will see you there! pic.twitter.com/98EZ7MB70p — One Piece Video Games (@onepiece_games) September 7, 2022

Katsuaki Tsuzuki, le producteur du jeu, nous donne donc rendez-vous pour le Tokyo Game Show afin de nous reparler de One Piece Odyssey à l’occasion d’un live spécial consacré au jeu. Cet événement aura lieu mercredi prochain, le 15 septembre à 15 heures (heure française), et on nous promet des surprises ainsi que des informations exclusives. Forcément, on espère une date de sortie, et on ne serait pas étonné de voir le jeu être reporté à 2023.

Histoire de patienter, on découvre aujourd’hui le key art principal pour le jeu, qui représente seulement Luffy de dos, qui fait face aux éléments mystérieux de la nouvelle île présentée dans le jeu.

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus sur le jeu.