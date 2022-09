Accueil » Actualités » One Piece Odyssey dévoile un collector et est repoussé à 2023, mais seulement de quelques jours

Bandai Namco avait visiblement envie d’attendre d’être à la maison pour nous donner plus de nouvelles concrètes sur One Piece Odyssey. Il aura donc fallu attendre le Tokyo Game Show pour que l’éditeur dévoile plus d’informations sur la sortie du jeu. On a donc eu droit à un nouveau trailer, mais surtout à une date de sortie qui pourra peut-être décevoir les fans qui souhaitaient voir le jeu sous le sapin cette année.

Quand sortira One Piece Odyssey ?

On ne fait pas durer le suspense plus longtemps : One Piece Odyssey ne sortira pas en 2022 comme prévu, mais le 13 janvier prochain en Occident.

Ce trailer se concentre sur l’histoire du jeu et donne quelques indications sur les prochaines aventures de Luffy, avec une apparition d’un personnage et d’un lieu venus du passé, qui soulève beaucoup d’interrogations.

Un gros collector pour le jeu

La présentation nous a aussi permis d’apprendre que des costumes seront présents en jeu, avec notamment les tenues de l’équipe avant l’ellipse, mais seulement en cas de précommande. Un Season Pass avec un gros DLC sera également disponible à la vente, avec notamment le costume de Sogeking.

Et surprise, une édition collector sera également mise en vente avec une énorme figurine de Luffy et Lim, un nouveau personnage créé spécialement pour le jeu. Voici l’intégralité du contenu de l’édition collector :

Le jeu

Un steelbook

3 cartes postales

Tout le contenu numérique des précommandes et des DLC à venir

Une figurine de Luffy et de Lim

One Piece Odyssey sortira sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus sur le jeu.