Once Human : Le jeu de survie multijoueur en monde ouvert est maintenant disponible sur PC

Le jeu de survie de l’été ?

C’est durant la nuit que les serveurs de Once Human ont été ouverts sur l’Epic Game Store et sur Steam. Présent dans le top 5 des jeux les plus wishlistés sur la plateforme de Valve, le titre attire beaucoup l’attention grâce à son univers un peu fourre-tout, dans lequel une substance extra-terrestre a provoqué l’apocalypse sur notre belle planète. On en découvre d’ailleurs un peu plus sur ce monde dans le dernier trailer en date.

Dans Once Human, vous pouvez parcourir le monde en compagnie de vos amis pour explorer cinq grandes régions, remplies par des mutants à l’inspiration lovecraftienne nommés Anima. Pour suivre, vous devrez penser à vous ravitailler en pensant à vous nourrir et à boire, tout en construisant votre propre chez vous pour résister à l’assaut des monstres. Ou des autres survivants, puisqu’en plus de sa composante PvP, Once Human dispose également d’un mode PvP.

Un cocktail pas forcément original mais très vendeur, qui ne semble pourtant pas séduire tout le monde si l’on en croit les premières notes Steam. Avec une évaluation « moyenne » à l’heure où l’on écrit ces lignes, le jeu est pointé du doigt pour ses problèmes d’interface ainsi que pour son slot unique de création de personnage. L’équipe de développement a vite pris en compte ces remarques pour ouvrir en urgence plusieurs autres slots vous permettant de créer plus de personnages. On l’a vu avec la plupart des autres jeux de survie, l’important est de ne pas manquer son lancement, et Starry Studio fera tout pour éviter cela.