Olija passe chez Devolver et sortira en 2020 sur PC et Nintendo Switch

Si le Devolver Direct a été l’occasion de donner plusieurs dates de sorties pour les jeux déjà annoncés, la présentation a permis à Olija de refaire surface.

Une vidéo de gameplay en plus

Le titre d’action-aventure sera dorénavant édité par Devolver, et nous montre ainsi un nouveau trailer survolté, où l’on peut voir notre héros Faraday user de tout un arsenal pour battre ses adversaires, quand il n’use pas de gros coups de pied retournés. GameSpot nous dévoile dans la foulée six minutes de gameplay pour mieux comprendre les mécanismes du jeu.

Olija nous entraînera sur les terres de Terraphage, où Faraday cherchera à rentrer parmi les siens avant de tomber sur une jeune femme nommée justement Olija, avec qui il semble avoir un lien.

On apprend aujourd’hui que Olija sera disponible cette année sur PC via Steam et sur Nintendo Switch.