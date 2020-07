La conférence Devolver Direct aura lieu le 11 juillet à 21 heures

Parmi les conférences attendues au mois de juillet, le Devolver Direct devait encore nous communiquer une date précise avant de nous donner rendez-vous. C’est désormais fait, puisque l’éditeur vient de dater sa conférence via un tweet.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC

— Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020