Olija sortira le 28 janvier 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Après être passé sous le giron de Devolver, Olija s’était rappelé à notre bon souvenir l’été dernier, avec une vidéo de gameplay et un trailer inédit à l’occasion du Devolver Direct. Aujourd’hui, on apprend enfin la date de sortie du titre.

L’aventure commence bientôt

Le jeu d’action et d’aventure s’offrira donc une sortie en 2021, et plus précisément le 28 janvier prochain. Le titre sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Olija a droit à un nouveau trailer en plus de cela, afin de nous présenter à nouveau cet univers en pixel art, avec des combats intenses en 2D et de nombreux boss à occire grâce aux nombreuses armes de Faraday, le protagoniste de cette histoire.