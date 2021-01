Olija dévoile son trailer de lancement

Devolver Digital et Skeleton Crew Studio viennent de publier le trailer de lancement de Olija, une vidéo d’animation haletante qui met en lumière Lord Faraday.

Affrontez l’inconnu dans le mystérieux pays de Terraphage

Après nous avoir dévoilé un trailer et du gameplay, Olija se montre dans un nouveau trailer (merci à nos confrères Gematsu) présentant Lord Faraday. Un naufragé pris au piège dans le pays mystérieux de Terraphage. Armé d’un harpon légendaire, lui et d’autres naufragés tentent de quitter ce pays hostile pour retourner chez eux.

Par l’exploration, la narration et le combat, le joueur découvrira un monde étrange et ses habitants énigmatiques, y compris Olija, une mystérieuse dame à laquelle Faraday se liera au fil du temps. Inspirée des contes endiablés et des jeux d’aventure cinématographiques, le soft raconte comment affronter l’inconnu dans l’adversité.

Olija sortira le 28 janvier 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch.