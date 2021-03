Oddyssey : Your Space, Your Way arrive bientôt sur Steam en accès anticipé

Développé par un tout jeune studio à savoir Weird Fish, Oddyssey : Your Space, Your Way s’annonce, et va débarquer très bientôt sur Steam en accès anticipé.

Construisez et explorez l’espace à bord de l’ARK

Dans un court trailer d’annonce, Oddyssey : Your Space, Your Way, nous montre tout ce que l’on pourra faire à bord de notre vaisseau ARK. Vous pourrez construire et agrandir votre vaisseau, développer vos propres traits de caractères et de nouvelles caractéristiques mais également explorer la galaxie afin d’y récolter différentes ressources utiles. Il sera aussi possible d’y combattre quelques créatures peu recommandables.

Concernant le but final du jeu, il s’agit de parcourir la galaxie à la recherche de ressources pour alimenter votre immense vaisseau-mère nommé l’ARK, abritant les deux derniers millions de colons qui sommeillent. Vous serez d’ailleurs entièrement libre de suivre l’histoire, ou bien construire et explorer la galaxie librement. Notez également que le titre est jouable en coopération locale jusqu’à quatre joueurs, mais également en ligne jusqu’à huit joueurs.

Concernant sa date de sortie, elle est pour le moment inconnue. Toutefois, il est indiqué que le jeu sortira bientôt sur PC via Steam en accès anticipé. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.