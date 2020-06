Oddworld: Soulstorm arrivera finalement sur PC, PS4 et PS5

La conférence PlayStation 5 a été l’occasion de prendre des nouvelles d’Abe et de Oddworld: Soulstorm, qui s’est à nouveau montré dans un trailer histoire de nous rappeler que le projet était encore bien d’actualité.

Abe s’aventure sur PS5

Le titre en a profité pour confirmé qu’il serait une exclusivité PlayStation, du moins sur consoles, puisqu’il sortira sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store. La version PS5 disposera de features liées à la technologie de la console comme le travail sur le son et les spécificités de la manette DualSense. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été précisée.