Oculus Quest 2 : Le casque de réalité virtuelle est disponible à partir de 349€

Présenté lors du dernier événement Facebook, l’Oculus Quest 2 est maintenant disponible. Considéré comme une version améliorée du casque de réalité virtuelle sortie en 2019, celui-ci propose un meilleur confort, de meilleures performances mais surtout, un prix plus abordable.

L’incontournable du casque VR ?

Malgré un catalogue restreint et quelques petites lacunes, l’Oculus Quest premier du nom fût un réel succès. Il faut dire que son tarif relativement approchable et son fonctionnement autonome, sans aucune connectique nécessaire, a rapidement fait du support, l’un des meilleures casques de réalité virtuelle sur le marché. Et ce n’est probablement pas l’Oculus Quest 2 qui va changer la donne.

Plus confortable, 10% plus léger que l’ancien et plus performance, avec une puce Qualcomm Snapdragon XR2, 6 Go de Ram et une résolution proche des 2K, cette nouvelle version se présente comme l’accessoire parfaite pour débuter dans la réalité virtuelle. Proposé dans des versions 64 et 256 Go, l’Oculus Quest 2 affiche également un tarif très intéressant : 349.99€ et 449.99€ respectivement selon le stockage souhaité.

Où acheter l’Oculus Quest 2 ?

Si vous souhaitez craquer sur le casque, sachez que les stocks semblent plutôt prêts à accueillir les acheteurs. Le casque est disponible dès maintenant :

Du contenu à venir

Si vous n’avez pas encore de casque de réalité virtuelle, c’est peut-être l’occasion de craquer sur celui-ci. Sachez d’ailleurs qu’en plus de la sortie de l’Oculus Quest 2, ce 13 octobre signe aussi l’arrivée de titres comme Little Witch Academia VR. On notera que plusieurs titres ont été annoncés et arriveront plus tard, comme de nouveaux jeux Splinter Cell et Assassin’s Creed mais aussi du contenu pour Beat Saber et Pistol Whip.

On peut très clairement voir qu’avec cet Oculus Quest 2, Facebook veut définitivement concrétiser sa vision de la réalité virtuelle : plus de contenus, et un produit plus accessible. Le rachat du studio derrière Beat Saber fait partie de cette stratégie et c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de la VR ou celles et ceux qui hésitaient encore à passer à la caisse, faute de jeux ou du tarif.