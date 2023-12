Obsidian voulait réaliser un spin-off de The Elder Scrolls façon Fallout New Vegas, mais Bethesda a refusé

Eh bien, dommage

Voilà un projet annulé que devrait faire quelques déçus. Après Fallout New Vegas, on aurait pu s’attendre à ce que le studio Obsidian continue de travailler avec Bethesda, mais leur collaboration a pris fin. Et pourtant, Obsidian était demandeur. C’est le scénariste Chris Avellone, qui a travaillé sur New Vegas, qui l’affirme dans plusieurs tweets, en indiquant que le studio avait proposé plusieurs pitchs pour un ou des spin-offs Fallout et même The Elder Scrolls, dans l’esprit de Fallout New Vegas. Malheureusement, Bethesda a dit non :

« C’est vrai. L’une des propositions d’Elder Scrolls (que j’ai présentée) était destinée à remplir la même fonction que Fallout New Vegas entre Fallout 3 et Fallout 4, soit offrir plus d’aventures dans ce décor en attendant la prochaine version de Bethesda. »

Il affirme que l’un des pitchs rejetés concernait la possibilité de visiter un univers alternatif à celui de The Elder Scrolls, dans lequel le précédent héros n’aurait pas réussi à sauver le monde à temps. Si cela ne s’est pas fait, c’est car selon Avellone, Bethesda n’était pas particulièrement ravi de la réception critique autour de New Vegas et l’éditeur n’avait pas vraiment envie qu’un autre studio bouscule complètement son univers phare.

This is true. One of the Elder Scrolls proposals (which I pitched) was intended to serve the same function as FNV did between F3 and F4, to provide more adventures in the setting during the years before the next Bethesda release. https://t.co/7yJNkn8cUY — Chris Avellone (@ChrisAvellone) December 18, 2023