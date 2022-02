Microsoft entamerait des discussions pour développer Fallout New Vegas 2

Fallout New Vegas 2 pourrait bien être une réalité. Selon Jeff Grubb, Micorosft serait en train d’échafauder des plans pour profiter du catalogue de Bethesda en faisant revenir une licence grandement appréciée par les amateurs de RPG occidentaux. La firme a en effet toutes les clés en main pour y parvenir.

Fallout New Vegas 2 dans quelques années ?

Dans un show en streaming « Giantbomb show Grubbsnax » (via VCG), le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb (et source régulière de fuites avérées par la suite) révèle que le studio Obsidian pourrait développer la suite du RPG culte, Fallout New Vegas. Lors de l’acquisition de Bethesda par Microsoft, bon nombre de joueurs ont pensé à cette éventualité étant donné que la compagnie américaine possède également le studio Obsidian depuis 2018.

Ainsi, il n’est pas étonnant que Microsoft profite des circonstances pour préparer une jolie cartouche à l’avenir. A ce sujet, Jeff Grubb énonce ceci :

« C’est encore en balbutiement, mais des gens ont commencé à parler et ont prononcé ces mots dans plusieurs phrases, et ces mots sont « Obsidian » et « New Vegas 2 ».

Il précise que beaucoup de monde chez Microsoft pensent que cela pourrait marcher qu’il y a un grand intérêt à ce que cela se produise. Rappelons qu’en 2013, le CEO d’Obsidian, Feargus Urquart, avait exprimé son désir de faire une suite. Avec ça, les maillons semblent désormais en place, et il serait en effet étonnant que Microsoft ne parvienne pas à rendre cela possible.