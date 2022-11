Pentiment : L’un des GOTY cachés de 2022 ? Notre test en vidéo

Parmi toutes les grosses sorties du mois de novembre, cela fait du bien de pouvoir se concentrer un peu sur un jeu très singulier. Pentiment a rapidement gagné en aura au fil de ses présentations, grâce à une esthétique des plus particulières qui laissait entrevoir un jeu narratif pas comme les autres.

Maintenant que le titre est sorti et que nous avons pu le finir, il est temps de faire le bilan de cet petit ovni, qui se présente comme l’une des meilleures surprises de cette fin d’année. On vous résume tout ce que l’on pense sur le jeu, en vidéo et sans spoiler.

Pentiment est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, directement sur le Xbox Game Pass.