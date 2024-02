Hi-Fi Rush et Pentiment seraient les premiers jeux Xbox a débarquer prochainement chez la concurrence

Un galop d’essai ?

Toujours très bien renseigné sur l’actualité Xbox, des sources ont confié au média The Verge que Microsoft serait en train de préparer plusieurs portages de jeux Xbox sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Beaucoup de licences ont été évoqués au cours de ces derniers jours mais d’après les dernières informations, il semblerait que les premiers à débarquer chez la concurrence soient les excellents Hi-Fi Rush et Pentiment.

Toujours d’après les sources de The Verge, Microsoft prévoirait également de sortir Sea of Thieves hors de l’écosystème Xbox cette année. D’autres jeux seraient également à l’étude. Sans démentir ces spéculations, Phil Spencer a donné rendez-vous aux fans de la marque cette semaine en annonçant que plus de détails seraient révélés concernant la stratégie de Microsoft.

Nous en saurons sans doute plus ce jeudi 15 février à 21h. En effet, Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond prendront la parole dans un podcast Xbox Business Update.