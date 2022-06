Une nouvelle étude menée par Xbox analyse le rapport des femmes à l’industrie du jeu vidéo

Même si plusieurs études le montrent, il n’est pas encore acquis par tout le monde que la moitié des personnes qui jouent aux jeux vidéo en France sont des joueuses. Afin de bousculer à nouveau certains clichés qui subsistent, même en 2022, Xbox et CSA (pas le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, mais Consumer Science & Analytics) ont publié aujourd’hui une nouvelle étude qui permet de mieux se rendre compte du rapport des femmes françaises à l’industrie du jeu vidéo, avec des sondages réalisés sur plus de 1 000 femmes âgées de 16 à 30 ans.

Des jeunes joueuses de plus en plus nombreuses

Cette étude montre alors que 56 % des femmes interrogées jouent quotidiennement à des jeux vidéo, et pas uniquement à des jeux smartphones comme les vieux clichés pourraient le laisser entendre. Sur le panel interrogé, on retrouve certes 87 % des joueuses qui jouent à des jeux sur smartphones, mais aussi 75 % sur des consoles de salon, et enfin 60 % sur PC.

Si le jeu vidéo a longtemps été vu comme un loisir masculin, ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui dans l’inconscient collectif (heureusement). 61 % des femmes interrogées affirment que cette activité n’est pas uniquement à destination des hommes, et ce malgré le fait que 53 % d’entre elles pensent qu’il y a autant de joueuses que de joueurs.

Un milieu pas assez représentatif

En plus d’analyser le public d’aujourd’hui, l’étude s’est aussi intéressé à la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo, et vous vous en doutez, c’est toujours plus compliqué ici, malgré une volonté d’ouverture.

83 % femmes interrogées ici voient le milieu du secteur du jeu vidéo comme étant attractif, et 36 % seraient prêtes à travailler dans ce domaine. Mais comme l’affirme Morgane Falaize, présidente de l’association Women in Games en France, à l’heure actuelle, « nos studios français ne comptent que 22% de femmes parmi leurs effectifs ».

Il faut dire que chez la plupart des sondées, les joueuses se sentent majoritairement stigmatisées. L’industrie aurait aussi beaucoup de mal à bien représenter les femmes, puisque 79 % des sondées estiment que les personnages féminins ne sont pas assez représentatifs de l’image des femmes.

On vous invite à lire l’étude complète sur le site de Xbox, assez édifiante sur le sujet, tout en vous redirigeant vers le programme de mentorat réalisé par la marque. Notez qu’une table ronde sur le sujet aura lieu le mercredi 22 juin à 18h sur la chaine Twitch de Xbox France.