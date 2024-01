Un jeu Metro en VR qui fait envie

Le titre s’est ainsi illustré avec un premier trailer qui fait furieusement envie. L’occasion pour les joueurs de retrouver les métros ornés de différentes factions, mais aussi d’incarner un nouveau personnage nommé Serdar. Bravant les dangers des métros, notre protagoniste part à la recherche de sa femme et des médicaments dont elle a cruellement besoin.

Concernant la chronologie par rapport aux autres jeux Metro, le soft se déroulera en 2028, ce qui signifie que le jeu de Vertigo Games sera bel et bien un préquel à Metro 2033. Côté gameplay, tout semble bien retranscrit en VR, et l’immersion devrait être accentuée rien que sur le fait de mettre notre masque à gaz pour éviter les radiations, ou de se faire surprendre bien comme il faut par les nombreuses créatures effrayantes des métros de Moscou.

En supplément, l’aspect infiltration sera toujours de la partie, et on retrouvera bien entendu les nombreuses armes iconiques de la franchise. Idem pour les mécaniques de jeu comme la gestion de la condensation du masque à gaz, voire le filtre à changer comme la batterie de la lampe torche. Maintenant, il ne reste plus qu’à en voir beaucoup plus sur sa jouabilité globale, car il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent sur ce trailer bien trop court.

Sachez néanmoins que Metro Awakening VR, qui sera développé par Vertigo Games en collaboration avec Deep Silver et Dmitri Gloukhovski, sortira en 2024 sans plus de précisons sur PlayStation VR 2, SteamVR et Meta Quest 2 et 3.