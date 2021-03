Metro 2033 est gratuit sur Steam jusqu’au 15 mars

Après l’Epic Games Store en décembre 2020, c’est au tour de Steam d’offrir gratuitement Metro 2033 aux joueurs et aux joueuses du monde entier. L’offre est disponible dès maintenant et prendra fin le 15 mars prochain à 18h.

Des réductions sur la licence Metro

Notez que, durant cette période, la boutique numérique américaine propose également de nombreuses réductions sur les autres épisodes de la licence post-apocalyptique adaptée des romans de Dmitri Gloukhovski. Ainsi, Metro 2033 Redux et Metro : Last Light Redux sont tarifés à 3,99€ au lieu de 19,99€ et Metro Exodus, l’opus le plus récent de la série, est vendu au prix de 13,59€ contre 39,99€ habituellement.