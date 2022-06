Nouveau PlayStation Plus : Date, jeux, démos, trophées, tarifs… Tout savoir en vidéo

Et voilà, le nouveau service du PlayStation Plus est enfin disponible en Europe et en France après les autres pays du monde entier. Ce nouvel abonnement regroupe le PS Plus que l’on connait avec le PS Now, pour proposer un seul service qui est divisé en trois offres, à savoir Essential, Extra et Premium. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel abonnement dans une vidéo récapitulative, avec des informations sur les différents paliers, sur les jeux proposés et bien plus.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations au sujet de cette refonte du PS Plus, n’hésitez pas à litre notre article complet à ce sujet.