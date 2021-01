Nos ressentis sur l’année 2020 : L’avis de MajestikTheOne

2020 a principalement été marquée par deux événements majeurs : la crise sanitaire qui a pas mal changé la méthode de communication dans le domaine du jeu vidéo ainsi que la sortie de la nouvelle génération de console. Une arrivée saluée malgré les difficultés à se procurer facilement ces Xbox Series et PlayStation 5.

La crise sanitaire n’a pas seulement eu un impact sur la communication mais également sur le calendrier des sorties des jeux et cela ne devrait pas s’arranger pour la moitié de l’année 2021 malheureusement. De mon côté, pas mal de bonnes surprises et assez peu de déceptions ce qui fait que vous n’en trouverez pas dans cet article. Bonne lecture à toutes et tous !

Coup de cœur de l’année 2020

The Last Of Us 2

Le GOTY, The Last of Us Part II. A mes yeux, mais également aux yeux du monde car ce dernier a été élu Game Of The Year lors de l’édition 2020 des Game Awards. Hormis une narration qui n’est pas à la hauteur du premier volet, le reste du titre est tout simplement excellent. Gameplay, direction artistique, sound design, accessibilité, … La liste est encore longue pour les qualités du jeu de Naughty Dog.

J’ai pris énormément de plaisir à parcourir Seattle dans cette ambiance si particulière qui m’avait déjà enchantée lors du premier opus. Le jeu s’étire un peu en longueur lors de certains passages mais les panoramas au détour d’un bâtiment ou les moments de complicités lors de flashbacks entre Ellie et Joël valent leur pesant d’or. Il ne serait pas étonnant que je parcours l’aventure à nouveau en 2021 afin de voir le titre sous un nouvel angle, en connaissant certains enjeux du scénario.

Fall Guys : Ultimate Knockout

Assurément une bonne surprise pour 2020 ! Après avoir testé les débuts chaotiques de Fall Guys: Ultimate Knockout sur PC avec des bêtas qui portaient bien leurs noms, j’étais prêt à dépenser mes 20€ sur mon compte PlayStation. Et là, boum ! Jeu offert par l’intermédiaire du programme PlayStation Plus et une communauté au rendez-vous avec des millions de téléchargements.

La saison 1 a été une pure régalade, malgré la redondance des cartes sur la fin de celle-ci. La saison 2 a permis au titre de se renouveler un peu mais pas assez à mes yeux, malgré les quelques bonnes idées implantées. C’est ‘normal‘ quand on voit le succès du titre auquel Mediatonic ne s’attendait peut-être pas et les équipes ont largement plus eu le temps de préparer la saison 3 hivernal avec pas moins de 7 maps ajoutées et plus de 30 nouveaux skins.

Vous passerez à coup sur de bonnes soirées en groupe avec vos amis (ou quelques crises de nerfs selon le point de vue) et le système de pass gratuit donne vraiment envie de se donner à fond sur les épreuves afin de récolter un maximum d’XP et de kudos !

Ori and the Will of the Wisps

Ayant adoré le premier opus, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Et franchement quel plaisir renouvelé ! Tout est magique dans Ori and the Will of the Wisps, de ses musiques à sa narration, rien n’est à jeter ! J’ai trouvé le jeu un petit peu court (ou en tout cas je n’aurai pas dit non à quelques heures en plus !).

Si en plus vous possédez une Xbox ou un PC avec l’abonnement du Game Pass, cette suite est disponible dans le catalogue, vous n’avez donc plus d’excuse pour ne pas y jouer ! Le titre se finit en une dizaine d’heure et renouvellera suffisamment son gameplay pour vous tenir sur la longueur sans redondance.

Astro’s Playroom

Étant le chanceux propriétaire d’une PlayStation 5 depuis le premier jour de sortie, malgré la difficulté à s’en procurer une, je n’attendais pas forcément grand-chose d’Astro’s Playroom, le jeu pré-installé sur la dernière console de Sony. Et j’ai été agréablement surpris. Tout d’abord parce que le titre de plateforme fait très bien les choses qu’il propose, en plus d’être généreux dans ses mécaniques et il retrace bien l’histoire de PlayStation.

Mais principalement parce qu’il fait ressortir toutes les nouvelles fonctionnalités de la DualSense à merveille ! L’équipe de développement a fourni un gros travail en la matière pour vraiment nous immerger en jeu et j’espère que d’autres studios pourront rapidement s’en inspirer afin de rendre les jeux plus vivants. A faire absolument si vous êtes sur PS5. Ne vous arrêtez pas à son côté ‘enfantin‘ qui vous fera passer 4/5 heures passionnantes.

Attentes pour 2021

Cyberpunk 2077

Je sais que le titre est sorti en 2020 mais on connait le fiasco auquel CD Projekt a du faire face avec son titre phare. Cyberpunk 2077 est sorti trop tôt, malgré les nombreux mois de retard et les plusieurs reports du jeu, entre les bugs à gogo ou les versions PS4/Xbox One qui sont tout simplement injouables à l’heure actuelle.

N’ayant pas spécialement une attente élevée pour le jeu, je suis patient et j’attendrai la fin d’année 2021, voir le début de l’année 2022, histoire que plusieurs patchs soient passés par là afin d’améliorer l’expérience de jeu et ne pas à avoir à attendre trop longtemps avant la sortie du mode multijoueur. En plus j’aurai peut-être déjà un ou deux DLC de sortie pour un prix moindre, ce qui ne serait que bénéfice !

Hogwarts Legacy

Grand fan de l’univers Harry Potter, j’essaye de ne pas avoir une trop grosse hype sur Hogwarts Legacy pour ne pas être déçu mais difficile de rester de marbre devant le trailer présenté il y a deux mois. On n’en sait pas beaucoup plus hormis ces quelques images pour l’instant mais un RPG dans l’univers Harry Potter avec un tel standard technique relèverait de la magie.

Kena Bridge of Spirits

Autre pépite qui s’annonce, Kena Bridge of Spirits et ses graphismes Pixarien me donne l’eau à la bouche. L’univers à l’air tellement mignon et sombre à la fois avec des possibilités de gameplay à l’arc comme à l’épée ainsi que cette symbiose avec les Rots, tout a l’air génial. Il faudra malheureusement attendre le premier semestre pour mettre les mains dessus, en espérant qu’il n’y ai pas un nouveau retard de programmé.

Transition old-gen to new-gen

Sept ans de loyaux et bons services pour les consoles d’ancienne génération avant d’être remplacées et pour ma part, il était vraiment temps. Possesseur d’une PlayStation 4 le jour de sa sortie, celle-ci avait vraiment du mal sur la fin et on sentait que les développeurs étaient limités par les caractéristiques de cette dernière.

J’ai du ‘sacrifier‘ quelques titres (God of War, Ghost of Tsushima, Spiderman, …) et attendre d’avoir une PlayStation 5 pour profiter des jeux à leur plein potentiel. La nouvelle génération sonne donc comme une bouffée d’air frais pour moi et je vais enfin pouvoir me replonger dans toute une liste de jeux solos dans les meilleures conditions.

J’ai trouvé cette génération PS4/Xbox One plutôt sympathique. Quelques nouvelles IP bien senties, des standards d’optimisation et de graphismes toujours plus hauts, une variété toujours aussi présente avec autant de jeux solos que de jeux multijoueur et des jeux indépendants qui arrivent plus facilement sur console alors que ceux-ci étaient réservés à l’univers PC jusqu’alors.

Je ne parlerai pas ici de la Nintendo Switch que je ne possède pas et qui n’est pas du tout dans la même optique de jeux que ses deux confrères de toujours. Néanmoins Nintendo a réussi à sortir lui aussi quelques pépites malgré un catalogue qui s’appuie trop sur ses licences habituelles à mon goût. Quoiqu’il en soit, je vous souhaite une bonne année 2021 !