Les nommés aux Game Awards 2023 seront révélés le lundi 13 novembre

Une édition qui promet d’être très compétitive

Geoff Keighley nous donne ainsi rendez-vous pour ce lundi 13 novembre à 18 heures (heure française) pour découvrir ensemble les 30 catégories pour les Game Awards 2023, avec tous les nommés. La cérémonie aura quant à elle lieu le 8 décembre à 1 heure du matin.

On ignore encore si de nouvelles catégories seront mises en place, mais c’est de toute façon la catégorie du jeu de l’année qui sera la plus surveillée. Cette année, la bataille promet d’être rude tant les candidats sont nombreux. Entre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 et tant d’autres, le choix sera rude et il y a fort à parier que la sélection de cette année fera beaucoup débat. Et vous, sur qui pariez-vous cette année ?

Vous aurez aussi l’occasion de voter pour vos jeux favoris chez nous lorsque nos AG Awards seront mis en place, même s’ils arriveront bien plus tard que les Game Awards afin de laisser la chance aux jeux de novembre et de décembre de concourir.

Monday, #TheGameAwards nominees will be announced. 📅 Monday, November 13

⏰ 9a PT / Noon ET / 5p GMT

📍 https://t.co/Cp7TpPPTKv Join @geoffkeighley for the global livestream — nominees in more than 30 categories will be revealed. pic.twitter.com/Eu42F4ad9T — The Game Awards (@thegameawards) November 7, 2023