No More Heroes : Un portage sur Switch pour le premier épisode ?

L’année 2020 vient à peine de démarrer son mois d’août et on peut toujours déplorer l’absence de nouvelles concernant la date de sortie de No More Heroes III qui, de surcroît, nous a laissé avec la vidéo délicieusement agaçante d’une séquence de gameplay volontairement cachée à moitié, comme dernier signe de vie (sans oublier son petit passage durant la conférence Devolver). Cela étant, aujourd’hui, c’est sûrement No More Heroes premier du nom qui risque de refaire parler de Travis, puisque le titre devrait vraisemblablement débarquer sur consoles, à commencer par la Nintendo Switch.

Un Beam Katana en guise de pincette

C’est en tout cas ce que laisse penser l’intégration du premier opus de la saga barrée de Suda 51 à l’organisme de classification Taiwan Digital Game Rating Committee.

Ce dernier indique bel et bien l’éventuelle disponibilité future sur Switch des aventures originelles de Travis Touchdown, l’assassin otaku le plus redoutable (et redouté) qui soit. Si l’information finit par être officialisée, ce sera donc l’occasion parfaite pour se plonger dans une licence qui, bien que résolument atypique, se veut particulièrement jouissive et hilarante.