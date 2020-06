Une première vidéo de gameplay pour No More Heroes III… enfin presque

Attendu depuis pas mal d’années par les fans de la franchise, No More Heroes III se fait désirer alors qu’il est censé sortir cette année. Heureusement, la New Game + Expo nous a permis de découvrir un premier extrait de gameplay pour le titre, mais c’était sans compter sur la roublardise de Suda 51.

Suda 51, ce troll

Alors que l’on pensait tout d’abord que Suda 51 venait nous parler de son train-train quotidien, on pouvait remarquer qu’une séquence de gameplay était diffusée derrière lui. Vous l’aurez deviné, le jeu en question n’était autre que No More Heroes III, mais son créateur s’est bien gardé de ne pas s’écarter dans le but de nous gâcher le spectacle et de s’amuser avec nous.

La vidéo a ensuite été relayée par Gematsu, si vous souhaitez tout de même entrevoir des bouts de ce No More Heroes III. Encore une fois, Suda 51 nous prouve qu’il n’est définitivement pas comme les autres et que son humour n’a pas fini de nous faire sourire.