No Man’s Sky : Petit retard pour la version Switch, décollage prévu en octobre

No Man’s Sky poursuit son inexorable expansion et se prépare a accueillir une version PS VR 2, en plus des nombreuses mises à jour majeures qui doivent certainement être en préparation du côté de chez Hello Games. On attendait aussi une version Switch pour cet été, comme le dernier Nintendo Direct nous l’avait indiqué, mais il faudra finalement patienter jusqu’au début de l’automne pour pouvoir embarquer le jeu partout avec soi.

Une version physique PS5 à la même date

C’est donc via un nouveau trailer que l’on apprend que No Man’s Sky n’arrivera que le 7 octobre prochain sur Nintendo Switch, à la fois en version numérique et en version boite. Cette version embarque évidemment toutes les mises à jour sorties depuis le lancement, que ce soit Outlaws ou Companions.

Sean Murray, fondateur de Hello Games, s’exprime à propos de cette version Switch :

« No Man’s Sky sur ce petit appareil portable semble à la fois complètement naturel et totalement improbable. Cela a été un vrai pari pour notre petite équipe. No Man’s Sky est construit autour de la génération procédurale, ce qui signifie que la console génère tout ce que vous voyez. Cela rend tellement plus difficile d’amener notre jeu sur quelque chose comme la Switch, mais je pense que cette équipe ne semble jamais plus heureuse que lorsqu’elle essaie de faire des choses presque impossibles. »

Le 7 octobre, on retrouvera aussi une version physique PlayStation 5 qui sera aussi mis en vente, décrite comme un remaster, avec aussi toutes les updates sorties à ce jour.