Accueil > Actualités > Nintendo vs PlayStation vs Xbox : Ce que leurs logos disent d’eux

Le titre de la meilleure console de jeu a toujours été partagé entre celles de Nintendo, PlayStation et Xbox, même si Nintendo n’est quelque peu à part. Les trois constructeurs ont chacun des avantages qui les ont aidés à se constituer une base de fans fidèles. Si vous débutez dans le domaine du jeu vidéo, vous pourriez ne pas savoir quelle console vous conviendrait le mieux. Grâce à son prix abordable et à sa flexibilité, la Nintendo Switch est-elle votre meilleure option ? Ou est-ce que Xbox ou PlayStation proposent de meilleures alternatives car elles offrent beaucoup plus de fonctionnalités que la Nintendo Switch ?

Alors que beaucoup comparent ces trois constructeurs en fonction de leurs fonctionnalités, cet article se concentrera sur un autre facteur important : leurs logos. La création de logo d’une marque contribue à l’identité publique de cette dernière. En effet, selon les statistiques, 75 % des gens reconnaissent une marque à son logo. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une marque en regardant son logo, ce qui en fait un facteur essentiel à prendre en compte. Cet article analysera brièvement la conception du logo de ces trois fabriquants populaires. Alors lisez la suite pour découvrir ce que leurs logos disent d’eux.

Nintendo

Nintendo a été le pionnier des trois avec des classiques colorés et amusants comme Super Mario, ce qui en fait l’une des marques les plus populaires et les plus reconnaissables au monde. Beaucoup décriraient le logo Nintendo comme simple et unique. Le logo Nintendo a sans surprise subi de nombreux changements au fil des ans, mais une chose reste constante. Le fait que le logo ne soit pas exactement un symbole ni une image, mais un mot contenant le nom de la marque, ce qui le démarque des logos PlayStation et Xbox.

Le mot « Nintendo », qui figure sur le logo de la marque, est en réalité une combinaison des trois kanjis, qui sont « nin », « ten » et « do ». Beaucoup s’accordent à dire que l’expression signifie « Laissez la chance / le destin au ciel », même si le vrai sens de l’expression est toujours débattu à ce jour. D’autre part, la traduction alternative signifie « le temple du hanafuda libre ». Le logo original de la marque Nintendo ne ressemble peut-être pas beaucoup au logo Nintendo que nous avons tous appris à aimer ces derniers temps. Pourtant, il présente également un design amusant et coloré avec des mots comme le logo habituel de nos jours.

Le premier logo Nintendo était un rectangle horizontal de couleur crème avec deux triangles rouges étroits sur ses coins supérieurs. Le logo comportait également des lettres japonaises lumineuses en bleu placées près de la ligne inférieure du rectangle. Beaucoup ont décrit le premier logo comme étant simple mais coloré et amusant. Le logo Nintendo a subi plusieurs refontes, jusqu’à une douzaine au cours des dernières années. Certaines refontes de logo comportaient des couleurs vives, tandis que d’autres étaient en noir et blanc. D’autres comportaient des caractères gras, alors que d’autres étaient réalisées avec une calligraphie complexe.

Bien que le logo Nintendo ait subi de nombreux changements, le dernier design présente une palette de couleurs vives et le design est réalisé avec deux couleurs, le rouge et le blanc. Dans le nouveau logo, le mot Nintendo est écrit en blanc sur un cadre blanc, le cadre blanc étant placé sur un rectangle horizontal rouge vif.

Maintenant que vous en savez plus sur l’histoire du logo Nintendo, vous vous demandez peut-être encore ce que le logo dit de la marque. Le logo Nintendo montre que la marque est amusante, colorée et confiante. Et les jeux que Nintendo a sortis dans le passé le prouvent !

PlayStation

Le logo PlayStation est sans conteste l’un des logos les plus uniques au monde. Bien qu’il contienne des lettres, le logo PlayStation n’a pas de caractère clair. Il a une typographie distinctive et créative et il est plus diversifié sur le plan géométrique. Le logo Sony PlayStation, tel qu’il se présente actuellement, est une belle fusion des lettres P et S.

Alors que le dernier logo PlayStation est monochromatique et sans couleurs vives, certains logos PlayStation dans le passé comportaient des couleurs vives comme le rouge, le bleu et le jaune. Le logo PlayStation montre que l’entreprise est unique, confiante et n’a pas peur d’expérimenter et d’essayer de nouvelles idées.

Xbox

Une chose avec le logo Xbox, c’est que beaucoup le reconnaissent, y compris les non-amateurs de jeux ! Cela signifie que la marque a réussi à créer un logo unique, extrêmement populaire et reconnaissable.

L’histoire du logo Xbox remonte au début des années 2000, grâce à l’équipe professionnelle de Microsoft qui a été inspirée pour se lancer dans l’industrie du jeu. Le premier logo a été conçu avec une inscription Xbox, tapée en vert acide, avec un caractère que beaucoup qualifieraient de futuriste. Il communiquait la motivation de la marque à créer des technologies de pointe pour transformer le monde.

Peu de temps après, le design a été amélioré car un élément graphique a été ajouté au design. Le nouveau design comportait un « X » stylisé ressemblant à un gouffre. Quelques années plus tard, l’équipe Microsoft a créé le logo Xbox 360, similaire au design précédent. La seule différence était que les graphismes s’amélioraient considérablement.

Quelques années plus tard, le logo Xbox One a été créé, mais cette fois-ci, le logo n’était pas en 3D car les graphismes 3D étaient depuis longtemps obsolètes. Au lieu de cela, le logo a été conçu pour être plat. Le logo Xbox en dit long sur la marque. Cela montre que la marque privilégie l’innovation et la technologie de pointe.

Réflexions finales

Nintendo, PlayStation et Xbox sont les trois constructeurs de consoles les plus populaires avec les logos de marque les plus reconnaissables. Leurs logos les ont aidé à développer une image de marque unique et même à cimenter leur popularité. Par conséquent, il est essentiel d’en savoir plus sur les différents logos de marque.

Ceci est un article invité. Le contenu a été rédigé par le partenaire. Notre rédaction n’a pas participé à son écriture mais a approuvé son contenu. Nous recevons une faible commission avec cet article pour financer nos serveurs.