Nintendo continue de mettre en avant les indés sur Switch avec l’annonce de Risk of Rain Returns

Jusqu’au 23 décembre prochain, Nintendo va publier une vidéo par jour qui se concentre sur quelques annonces de jeux indépendants à venir sur Switch. La première émission diffusée hier nous a appris les sorties surprise de Mortal Shell et de Floopy Knights, mais ce deuxième numéro devrait faire un peu plus de bruit grâce à une annonce vraiment inattendue. On fait le point sur ce que ce showcase miniatue nous a réservé.

Quatre jeux à retenir aujourd’hui

L’annonce la plus notable, c’est évidemment celle qui concerne Risk of Rain Returns. Il s’agit en réalité d’un remaster du premier Risk of Rain, avec plein de nouveautés au passage comme des nouveaux personnages ou des fonctionnalités en plus côté multijoueur. La sortie de cette version améliorée est pour l’instant prévue pour 2023 et bonne nouvelle, le jeu sortira aussi bien sur Switch que sur PC.

Parmi les autres annonces, on retrouve The Gecko Gods, qui nous permettra justement de prendre le contrôle d’un gecko dans un jeu d’aventure rempli de puzzles à résoudre. Sortie prévue en 2023 sur PC et Switch.

Après les geckos, place aux pingouins avec The Punchuin, un jeu d’action et d’aventure en 2D où l’on contrôle un pingouin boxeur qui part à l’aventure. Le jeu est jouable en solo mais propose aussi un mode multijoueur, et surprise, il est disponible dès maintenant sur l’eShop. The Captain annonce quant à lui un portage sur Switch. Le jeu d’aventure de science-fiction revient dès aujourd’hui sur la console de Nintendo, un an après sa sortie sur PC.

Voilà tout ce qu’il fallait retenir pour cette journée d’annonces chez Nintendo. On se donne rendez-vous demain pour en découvrir encore plus.