Nintendo Switch Pro : Une potentielle fuite du code source du Nvidia DLSS 2.2 relance les rumeurs

Malgré la pénurie de composants provoquée par la crise sanitaire, la Nintendo Switch s’écoule par palettes depuis son lancement en mars 2017 au point d’avoir déjà dépassé les ventes de la Wii et de la PlayStation 1. Déclinée en versions Lite depuis septembre 2019 et OLED depuis fin 2021, l’entreprise japonaise avait déclaré plus tôt cette année que sa machine était arrivée à la moitié de son cycle de vie.

Forcément, après une telle déclaration, ce n’était qu’une question de temps avant que les rumeurs sur le fameux modèle Pro refassent surface et ça a été justement le cas il y a quelques jours suite à une potentielle fuite du code source du DLSS 2.2 de Nvidia. Comme toujours, les informations qui vont suivre ne sont pas officielles et doivent donc être prises avec d’énormes pincettes.

Une nouvelle Switch avec le DLSS et le ray-tracing ?

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022

Comme l’explique le média américano-britannique GamesRadar+, tout part de cette hypothétique cyberattaque contre Nvidia qui aurait eu lieu le week-end dernier. Celle-ci aurait notamment provoqué la fuite d’une liste de fichiers permettant d’accéder au code source du DLSS dans sa version 2.2 (déployée au cours de l’été 2021), liste jugée « crédible » par le site Tech Power Up.

Quel rapport avec la Switch du coup ? D’après l’internaute @NWPlayer123 qui a partagé deux captures d’écran sur Twitter, certaines parties de ces documents mentionnent le nom de code NX de la console nippone et indiquent que celle-ci serait « compatible » avec l’architecture Ampere présente dans les cartes graphiques RTX série 3000, autrement dit avec les technologies du DLSS et du ray-tracing.

Le DLSS (ou Deep Learning Super Sampling) est une technologie permettant d’upscale la résolution d’un jeu grâce à une intelligence artificielle. On peut donc imaginer un jeu Switch tournant en 4K grâce au DLSS alors qu’il fonctionne nativement en 1080p. Cela permet également d’économiser les ressources de la carte graphique et donc de garder, par exemple, un niveau de FPS correct.

Reste maintenant à savoir si ces informations, qui rappelons-le ne sont pas officielles, sont fiables ou non. Dans le premier cas, il ne faut pas s’attendre à ce que la firme de Kyoto s’exprime sur le sujet tant qu’elle ne l’aura pas décidé. Toutefois, si on se base sur le planning de communication autour des précédentes versions de la plateforme, il n’est pas impossible que la Switch Pro, si elle est bien dans les cartons, puisse être présentée et sortir en 2023.