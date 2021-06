Nintendo prévoit d’ouvrir son propre musée au Japon dans l’une de ses anciennes usines

Nintendo compte bien se diversifier dans les années à venir, et célébrer son catalogue de mascotte comme on le voit avec l’ouverture du parc d’attraction Super Mario Bros. Toujours dans cette même idée, c’est cette fois-ci un musée qui va voir le jour prochainement, et ce dans des anciens locaux du constructeurs.

Un nouvel endroit pour célébrer Nintendo

Nintendo a choisi son ancienne usine, Uji Ogura Plant, qui est en réhabilitation depuis 2016 maintenant après avoir servi au SAV et à la fabrication de cartes, pour inaugurer son propre musée dédié à l’histoire de l’entreprise. C’est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui annonce cela dans un communiqué de presse aujourd’hui, en indiquant que Nintendo va transformer l’espace en une grande galerie qui reviendra sur tous les produits de Nintendo.

Pour le moment, le nom de code de ce musée n’est autre que Nintendo Gallery, mais ce n’est pas son nom définitif. L’entreprise prévoit maintenant d’ouvrir cet espace au public d’ici mars 2024 environ, au plus tard. Une raison de plus d’aller au Japon pour les grands fans de Nintendo.