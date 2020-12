Parc Super Nintendo World : une visite vidéo avec Miyamoto

Le Nintendo Direct dédié au parc d’attraction Super Nintendo World a eu lieu et la bonne surprise, c’est que c’est Shigeru Miyamoto qui s’occupait de la présentation, le « Papa » de Mario comme il l’a dit à plusieurs reprises dans la vidéo.

L’amiibo le plus compliqué à obtenir

On a finalement vu très peu de choses du lieu, ce qui est logique vu son apparente petite taille. Ainsi, Miyamoto nous a montré l’entrée qui est forcément un tuyau qui mène à l’intérieur du Château de Peach. La présentation s’est un peu plus attardée sur la place principale pour montrer les nombreux éléments de décors avec les différents ennemis animés.

C’était l’occasion de dévoiler les bracelets NFC qui feront tout le sel du parc. Ils seront nécessaires pour profiter de toutes les interactions avec le décor et les petites épreuves pour gagner pièces, powers-ups et bonus. Un QR code se situe à l’arrière du bracelet pour télécharger l’application officielle et suivre sa progression.

Il existe 6 modèles de bracelets différents aux couleurs de Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi. Et ils pourront être gardés pour servir d’amiibo de ces personnages une fois rentré à la maison. Les collectionneurs acharnés transpirent déjà à l’idée de devoir aller six fois à Super Nintendo World pour ne rien manquer.

On a ensuite vu le niveau souterrain qui profite pour être fermé pour jouer avec les échelles. Ainsi on démarre à taille normale mais une explosion de Bob-omb nous fait passer au point de vue du Petit Mario avec le décor qui devient soudainement plus grand au détour d’un couloir de ce labyrinthe.

Super Nintendo World : It prints money !

Parc d’attraction oblige, Miyamoto a passé beaucoup de temps sur les deux lieux qui rapporteront le plus d’argent au parc. On a donc vu la 1-Up Factory, la boutique de souvenirs avec vêtements, peluches, jouets et autres dont certains ne seront vendus qu’ici et pas dans les Nintendo Stores déjà existants.

L’autre source d’argent infini sera le Café Toad, le restaurant du parc où une équipe de Toads en image de synthèse prétend vous préparer des plats à thème Mario.

Le dernier endroit qui a eu droit à un très court aperçu est le Château de Bowser qui abrite l’attraction Mario Kart dont on sait juste qu’elle nécessite le port d’un casque de réalité augmentée et qu’elle a nécessité 6 années de travail pour être mise au point.

Miyamoto a rappelé que le Super Nintendo World d’Osaka ouvrait ses portes le 4 février 2021. Il reconnait que le COVID-19 rend la situation très compliquée, surtout pour les visiteurs étrangers et d’autres lieux sont en préparation pour éviter le voyage jusqu’au Japon. On a ainsi deux parcs en constructions aux États-Unis, à Hollywood et à Orlando pour être précis, ainsi qu’un autre à Singapour.

Malheureusement, les Super Nintendo World étant construits à l’intérieur des parcs Universal Studios, l’Europe n’est pas prête d’accueillir le Royaume Champignon pour l’instant…