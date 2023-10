Nintendo va mettre fin au jeu en ligne sur 3DS et sur Wii U dès avril 2024

Le chapitre 3DS et Wii U touche vraiment à sa fin

Même si les consoles Nintendo n’ont jamais été très portées vers le jeu en ligne, la 3DS et la Wii U ont marqué une évolution importante dans la stratégie du constructeur, qui restait à la traîne dans ce domaine face à ses concurrents. On compte ainsi pas mal de jeux qui utilisaient ces services en ligne, ce qui veut dire que beaucoup d’entre eux sont touchés par l’annonce de Nintendo. Dès avril 2024, le constructeur japonais compte mettre fin au jeu en ligne pour les jeux 3DS et Wii U :

« À partir d’avril 2024, le jeu en ligne et d’autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. »

Des services qui sont sans doute encore peu utilisés mais leur retrait va tronquer les modes (et donc l’intérêt) de certains jeux. Finalement, seule la Banque Pokémon restera accessible afin de sauvegarder vos Pokémon acquis sur 3DS. Le StreetPass de cette dernière n’est pas concerné non plus étant donné qu’il utilise un autre genre de service. Nintendo précise qu’il pourra y avoir des exceptions selon les éditeurs, mais cette mesure concerne malgré tout la quasi intégralité des jeux sur ces consoles.

La date précise de l’arrêt de ces services n’est pas encore communiqué et Nintendo prévient qu’elle peut être amenée à bouger, notamment si des problèmes surviennent entre temps (ce qui peut donc dire qu’elle peut être avancée). Autant dire que si vous jouez encore en ligne sur ces plateformes, profitez bien de ces derniers instants…